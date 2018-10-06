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В Болграде Порошенко пожелал молодоженам любви, как у него с женой

Петр и Марина Порошенко
10:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко в Болграде поздравил молодых с бракосочетанием и пожелал им любви, как у него с супругой Мариной.

Петр Порошенко в родном Болграде на Одещине поздравил молодых, которые поженились в пятницу в новом здании местного РАГС, пожелав им любви, как у него с супругой. Об этом говорится в сообщении главы государства на Facebook.

"Поздравляю молодоженов-болградцев, которые в этот чудесный день женятся. Любви, счастья, побольше деток новым семьям. Пусть ваша любовь крепнет с каждым днем. Как у нас с Мариной", - написал Порошенко.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко в пятницу, 5 октября, находился с рабочей поездкой в Одесской области, в частности, в городе Болград, в котором родился.  Президент Украины Петр Порошенко предложил премьер-министру Болгарии Бойко Борисову открыть в Софии Украинский культурный центр в ответ на болгарскую школу в Одессе. 

Напомним, 8 сентября президент Украины и его жена Марина отметили 34-ю годовщину свадьбы. Президент Петр Порошенко во время праздничных мероприятий ко дню Винницы поздравил свою жену. Порошенко рассказал, что поход на просмотр картины "Ромео и Джульетта" был одним из первых его свиданий с пани Мариной и попросил музыкантов исполнить мелодию из фильма.

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Новости Украины, Болград, Марина Порошенко, Молодожены, Одесская область, Петр Порошенко, Поздравление.
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