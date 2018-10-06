В Болграде Порошенко пожелал молодоженам любви, как у него с женой

Петр Порошенко в родном Болграде на Одещине поздравил молодых, которые поженились в пятницу в новом здании местного РАГС, пожелав им любви, как у него с супругой. Об этом говорится в сообщении главы государства на Facebook.

"Поздравляю молодоженов-болградцев, которые в этот чудесный день женятся. Любви, счастья, побольше деток новым семьям. Пусть ваша любовь крепнет с каждым днем. Как у нас с Мариной", - написал Порошенко.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко в пятницу, 5 октября, находился с рабочей поездкой в Одесской области, в частности, в городе Болград, в котором родился. Президент Украины Петр Порошенко предложил премьер-министру Болгарии Бойко Борисову открыть в Софии Украинский культурный центр в ответ на болгарскую школу в Одессе.

Напомним, 8 сентября президент Украины и его жена Марина отметили 34-ю годовщину свадьбы. Президент Петр Порошенко во время праздничных мероприятий ко дню Винницы поздравил свою жену. Порошенко рассказал, что поход на просмотр картины "Ромео и Джульетта" был одним из первых его свиданий с пани Мариной и попросил музыкантов исполнить мелодию из фильма.