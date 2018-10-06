В одном из кафе Киева произошла стрельба, ранены охранники

Сегодня утром посетители одного из кафе в Дарницком районе Киева открыли стрельбу по охранникам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева

Речь идет о кафе L'Kafa на улице Михаила Гришко, уточнили правоохранители. По данным полиции, конфликт спровоцировали трое нетрезвых посетителей.

"Когда их попытались успокоить сотрудники заведения, они устроили драку, а один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Одного из нарушителей задержали на месте, еще двоих - неподалеку от кафе. Оружие и гильзы, которые были изъяты у задержанных, отправят на экспертизу.

"Следователи провели первоочередные действия, в частности тщательный осмотр места происшествия, пообщались со свидетелями и очевидцами, и начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение грозит до семи лет лишения свободы", - проинформировали правоохранители.

В Киеве 4 октября произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Следователи провели осмотр места аварии и транспортных средств и установили предварительную информацию. На момент аварии светофор на перекрестке не работал.