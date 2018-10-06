ООС: С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

С начала суток в зоне проведения Операции Объединенных Сил зафиксированы 4 вражеские огневые провокации на Донецком направлении. Об этом рассказал в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Максим Праута.

"По состоянию на 9 часов утра зафиксированы 4 вражеские огневые провокации, все - на Донецком направлении", - сказал Праута.

По информации Минобороны, ночью длительные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия произошли неподалеку Широкиного, а под утро — возле Водяного.

Не удержались оккупанты и от применения запрещенных минометов 82-го калибра, выпустив 5 мин по защитникам Гнутового.

Украинские военные, по словам официального представителя Минобороны, огонь в ответ не открывали.