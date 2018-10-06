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ООС: С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Украинский военный
14:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями.

С начала суток в зоне проведения Операции Объединенных Сил зафиксированы 4 вражеские огневые провокации на Донецком направлении. Об этом рассказал в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Максим Праута.

"По состоянию на 9 часов утра зафиксированы 4 вражеские огневые провокации, все - на Донецком направлении", - сказал Праута.

По информации Минобороны, ночью длительные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия произошли неподалеку Широкиного, а под утро — возле Водяного.

Сутки на Донбассе: Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое военных

Не удержались оккупанты и от применения запрещенных минометов 82-го калибра, выпустив 5 мин по защитникам Гнутового.

Украинские военные, по словам официального представителя Минобороны, огонь в ответ не открывали.

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Новости Украины, Донбасс, Министерство обороны Украины, Минобороны, ООС, Украина, Штаб ООС.
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