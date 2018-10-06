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В Харьковской области гражданка Сирии попросила статус беженца в Украине

Государственная пограничная служба Украины
14:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В пункте пропуска "Гоптовка" гражданка Сирии попросила статус беженца в Украине.

Гражданка Сирии, которая пришла в пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) с территории России, обратилась к украинским пограничникам с просьбой о предоставлении ей статуса беженца в Украине.

"Во время пограничного контроля женщина обратились к пограничникам о предоставлении ей политического убежища в Украине. В ходе общения женщина объяснила, что беременна и для сохранения своей жизни и жизни будущего ребенка прибыла в Украину, поскольку на территории Сирии идет гражданская война, которую плодотворно поддерживает РФ, и вынуждена просить убежища в Украине", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в субботу.

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Женщина также рассказала пограничникам, что попала на территорию России законно, но боится оставаться там из-за притеснения российскими спецслужбами из-за ее исламского вероисповедания (ислама).

После оформления документов гражданку Сирии направили в Главное управление Государственной миграционной службы в Харьковской области.

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Новости Украины, Государственная пограничная служба Украины, Гражданка Сиррии, статус беженца, Украина, Харьковская область.
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