В Харьковской области гражданка Сирии попросила статус беженца в Украине

Гражданка Сирии, которая пришла в пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) с территории России, обратилась к украинским пограничникам с просьбой о предоставлении ей статуса беженца в Украине.

"Во время пограничного контроля женщина обратились к пограничникам о предоставлении ей политического убежища в Украине. В ходе общения женщина объяснила, что беременна и для сохранения своей жизни и жизни будущего ребенка прибыла в Украину, поскольку на территории Сирии идет гражданская война, которую плодотворно поддерживает РФ, и вынуждена просить убежища в Украине", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в субботу.

Женщина также рассказала пограничникам, что попала на территорию России законно, но боится оставаться там из-за притеснения российскими спецслужбами из-за ее исламского вероисповедания (ислама).

После оформления документов гражданку Сирии направили в Главное управление Государственной миграционной службы в Харьковской области.