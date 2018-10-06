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На Львовщине возобновили водоснабжение

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Возобновление водоснабжения
17:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Городской совет Львова

Новости Украины: Аварийные работы были возобновлены, заменены более 30 погонных метров трубопровода.

На Львовщине ликвидировали аварию на магистральном водопроводе Винники-Кривчицы, из-за которой в течение двух дней были лишены водоснабжения многотысячный город Винники и микрорайон Львова. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"Водоснабжение микрорайона улиц Беговая, Вызвольная, Поэтическая, Переможная, Тракт Глинянский, а также города Винники удалось восстановить в 2 часа ночи 6 октября после завершения ремонтных работ на магистральном водопроводе Винники-Кривчицы", - отметили в пресс-службе.

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В ходе ремонтных работ заменили 20 погонных метров водопровода диаметром 800 мм в Лисиничах, однако на следующий день возникли повреждения в другом месте магистрали.

В аварийно-восстановительных работах было задействовано 35 работников и 16 единиц техники. До 24 часов ночи продолжались сварочные работы, промывка трубопровода и запуск воды в систему. Ночью водоснабжение удалось восстановить.

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Новости Украины, Водоснабжение, Львов, Львовская область.
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