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Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"

Генеральный Штаб ВСУ
19:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Легенда учений предусматривала ликвидацию последствий наводнения в Закарпатской области, где пострадали от подтопления населенные пункты в районах русла реки Тиса.

На Львовщине в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного завершились международные учения "Светлая Лавина – 2018" с участием подразделений многонационального инженерного батальона "Тиса"- сообщает Генеральный Штаб ВСУ на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Военнослужащие вооруженных сил Румынии, Словакии, Венгрии и Украины совершенствовали навыки по применению многонационального инженерного батальона "Тиса" при ликвидации последствий стихийного бедствия в бассейне реки Тиса" – говорится в сообщении на странице ГШ ВСУ в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Состоялась практическая составляющая учения с применением имеющейся инженерной техники. Участники в условиях максимально приближенных к реальным, на практике усовершенствовали свои навыки, отрабатывали слаженность между многонациональными подразделениями.

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"Особенностью учений было то, что мы впервые соединяем два моста разных типов: тяжелый механизированный и понтонный, отрабатываем вопрос эвакуации пострадавших с острова с помощью вертолета, а также эвакуации техники и имущества из подтопленных территорий, - отметил заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" генерал-майор Олег Микац.

Напомним, что создание многонационального подразделения "Тиса" было инициировано украинской стороной в декабре 1998 года с целью оперативного реагирования военных соседних государств на угрозы наводнений, а также квалифицированной, высокопрофессиональной борьбы с последствиями стихийных бедствий, которые постоянно угрожают странам Карпатского региона.

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Новости Украины, ВСУ, Генеральный штаб ВСУ, Генштаб ВСУ, Львовская область, Международные учения, Светлая Лавина – 2018, Украина.
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