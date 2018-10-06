Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"

На Львовщине в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного завершились международные учения "Светлая Лавина – 2018" с участием подразделений многонационального инженерного батальона "Тиса"- сообщает Генеральный Штаб ВСУ на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Военнослужащие вооруженных сил Румынии, Словакии, Венгрии и Украины совершенствовали навыки по применению многонационального инженерного батальона "Тиса" при ликвидации последствий стихийного бедствия в бассейне реки Тиса" – говорится в сообщении на странице ГШ ВСУ в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Состоялась практическая составляющая учения с применением имеющейся инженерной техники. Участники в условиях максимально приближенных к реальным, на практике усовершенствовали свои навыки, отрабатывали слаженность между многонациональными подразделениями.

"Особенностью учений было то, что мы впервые соединяем два моста разных типов: тяжелый механизированный и понтонный, отрабатываем вопрос эвакуации пострадавших с острова с помощью вертолета, а также эвакуации техники и имущества из подтопленных территорий, - отметил заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" генерал-майор Олег Микац.

Напомним, что создание многонационального подразделения "Тиса" было инициировано украинской стороной в декабре 1998 года с целью оперативного реагирования военных соседних государств на угрозы наводнений, а также квалифицированной, высокопрофессиональной борьбы с последствиями стихийных бедствий, которые постоянно угрожают странам Карпатского региона.