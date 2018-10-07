Сутки на Донбассе: 25 обстрелов со стороны боевиков, ранены двое бойцов ВСУ

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Травневое, Шумы, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Позиции Объединенных сил в районе Лебединского оккупанты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также огневому воздействию из минометов калибра 82 мм подверглись опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Шумов и Гнутово. Защитники Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты" – отметили в штабе ООС.

"С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, в один из опорных пунктов наших войск в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди наших защитников нет" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток четверо боевиков НВФ уничтожены и еще восемь получили ранения.