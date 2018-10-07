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Сутки на Донбассе: 25 обстрелов со стороны боевиков, ранены двое бойцов ВСУ

Украинский военный
08:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: За прошедшие сутки боевики осуществили 25 обстрелов по украинским позициям, ранены двое бойцов ВСУ.

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Травневое, Шумы, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Позиции Объединенных сил в районе Лебединского оккупанты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также огневому воздействию из минометов калибра 82 мм подверглись опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Шумов и Гнутово. Защитники Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты" – отметили в штабе ООС.

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"С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, в один из опорных пунктов наших войск в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди наших защитников нет" – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, в течение суток четверо боевиков НВФ уничтожены и еще восемь получили ранения.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, НВФ, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Украинские военные, Штаб ООС.
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