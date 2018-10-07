В Одессе возле автозаправки произошла стрельба, в городе введен план "Серена"

В Одессе на Люстдорфской дороге произошла стрельба, один человек получил ранения, в городе введен оперативный план "Сирена", сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Пока известно, что происшествие случилось примерно в одиннадцать часов вечера субботы на Люстдорфской дороге.

"Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные, совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и скрылись с места происшествия" – говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области в воскресенье ночью.

"По предварительной информации, один человек ранен и доставлен в больницу. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена", - отметили в полиции.

Также правоохранители сообщили, что уже владеют информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию. Как сообщает издание "Думская" потерпевшим является активист организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин.