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В Одессе возле автозаправки произошла стрельба, в городе введен план "Серена"

Место стрельбы в Одессе
10:23 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Одессе возле автозаправки произошла стрельба, ранен один человек, полиция ввела оперативный план "Сирена".

В Одессе на Люстдорфской дороге произошла стрельба, один человек получил ранения, в городе введен оперативный план "Сирена", сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Пока известно, что происшествие случилось примерно в одиннадцать часов вечера субботы на Люстдорфской дороге.

"Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные, совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и скрылись с места происшествия" – говорится в сообщении ГУ НП в Одесской области в воскресенье ночью.

"По предварительной информации, один человек ранен и доставлен в больницу. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена", - отметили в полиции.

В одном из кафе Киева произошла стрельба, ранены охранники

Также правоохранители сообщили, что уже владеют информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию. Как сообщает издание "Думская" потерпевшим является активист организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин.

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Новости Украины, Автозаправка, План Сирена, Ранен один человек, Стрельба в Одессе.
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