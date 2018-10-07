В Киеве на Крещатике проходит международный марафон

В Киеве в воскресенье, 7 октября, стартовал международный марафон 9th Wizz Air Kyiv City Marathon, в котором участвуют свыше 11 500 бегунов из 45 стран мира. Об этом проинформировали организаторы мероприятия.

Маршрут марафона будет пролегать по центральным улицам Киева в один круг. Старт состоялся на улице Крещатик. Там и будут финишировать участники.

Открывая марафон, генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий поблагодарил всех участников.

“Огромная благодарность всем вам за то, что вы несете эту культуру в себе, в своих семьях, городах и странах. Сегодня свыше 11 500 человек выйдут на старт. 4 тысячи человек приехали в Киев, чтобы пробежать марафон, 1,5 тысяч пробегут дистанцию 42,195 км" - отметил Черницкий.

По словам организаторов, в программе марафона запланировано шесть индивидуальных забегов на такие дистанции: 42,195 км, 21,0975 км, 5 км и благотворительные дистанции на 5 км под названием Avon Pink Run и на 2 км. В 2018 году впервые пройдет эстафетный забег: 3х10 км+1х12 км Wizz Air Kyiv City Marathon Relay.

Организаторы также сообщили, что в этом году призовой фонд увеличен, он составляет 143 тысячи 500 гривень. Награждены будут абсолютные победители среди мужчин и женщин на дистанции 42,195 км. Приз будет распределен между пятью первыми финишистами среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. Денежное вознаграждение также получат те участники, которые займут первое, второе и третье места в семи возрастных категориях среди мужчин и женщин. Также главный приз Run Ukraine Running League 2018 - участие в престижном международном марафоне.

По словам организаторов, в этом году Киевский марафон получил наивысшую оценку - 5 звезд от Европейской легкоатлетической ассоциации. Это - наивысший уровень сертификации и оценивания, который разработан ведущими специалистами Европы.

Во время Киевского марафона состоится Family Run, в котором может участвовать семейная команда в любом составе, даже родители с маленькими детками на руках и в колясках.

Кроме того, в этом году на киевском марафоне 9th Wizz Air Kyiv City Marathon впервые на старт абсолютно новой дистанции в 10 км под названием "Гордость нации: ветеранская десятка" выйдут ветераны войны, семей погибших, волонтеры, общественные деятели и ветераны других стран. Это социальная инициатива, цель которой привлечь внимание общества к проблемам ветеранов, а также показать важность спорта в их жизни. В забеге будут участвовать разные роты и взводы украинской армии, ветераны боевых действий, бывшие бойцы АТО, добровольцы, действующие военнослужащие, также для участия приглашены военные из 7-ми стран мира : США, Великобритании, Канады, Литвы, Дании, Грузии и Польши.

На дистанции 2 км в рамках 9-го Киевского марафона состоится благотворительный забег. В этом году участники марафона соберут средства на оборудование кабинета реабилитации Института травматологии и ортопедии НАМН Украины. Ведь именно в это клиническое заведение ежегодно обращаются за помощью тысячи пациентов (среди них и легкоатлеты), у которых есть заболевания суставов. Отмечалось, что для полноценной и быстрой реабилитации нужно надлежащее современное оборудование, которого в Институте травматологии и ортопедии НАМН Украины сейчас недостаточно. Весной во время 8th Nova Poshta Half Marathon было собрано 120 000 грн на приобретение оборудования для этого кабинета, однако этого недостаточно для предоставления полноценной реабилитации пациентам.

Также в рамках киевского марафона пройдет 10-й юбилейный "Фандрайзинг марафон". Его цель - сбор средств в поддержку проектов 15-ти благотворительных фондов на платформе Украинской биржи благотворительности и фонда "Таблеточки". Сбор средств продлится до 12 октября включительно.

Как сообщалось, Киевский марафон 9th Wizz Air Kyiv City Marathon - один из семи этапов беговой лиги Run Ukraine Running League 2018, включающий в себя старты в пяти городах Украины: Киев, Днипро, Львов, Одесса, Запорожье. Лига ориентирована на любителей бега, среди которых по завершению последнего этапа будут определены победители среди мужчин и женщин.