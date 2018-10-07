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На Тернопольщине директор школы с учениками устраивает зажигательные танцы

Ученики школы
15:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В смт. Гусятин на Тернопольщине уже 2 года подряд больше полутысячи школьников и сотня педагогов собираются в холле и танцуют во время перерывов.

Зажигательная директор одной из школ на Тернопольщине собирает учащихся вместе в фойе и водит хоровод. Всего за несколько дней видео с ее танцами набрало рекордное количество просмотров, а директор стала народной любимицей. Видео за неделю набрало более 200 тысяч просмотров.

На нем директор школы танцует под песню Ирины Федишин. Женщина показывает танцевальные движения, а дети за ней повторяют. И от этого они в восторге.

Уже два года подряд больше полутысячи школьников и сотня педагогов собираются в холле и водят хоровод. Главный хореограф – 52-летняя директор Александра. Женщина признается, не посетила ни одного урока танца, но это дело обожает и двигается так, как чувствует музыку.

Для детей это не совсем диковинка – увидеть директора танцующей, или играющей в волейбол, или участвующей с ними на различных соревнованиях. Это нормально. И я получаю от этого удовольствие, – рассказала директор школы Александра Демкура.

Как только звучат первые аккорды – танец захватывает всех. А после зажигательной разминки ученики так же живо возвращаются на уроки. Более того, в сельской школе танцуют не только на перерывах, но и во время учебы. Педагоги отмечают, так школьники быстрее усваивают материал.

"Детям очень нравится, потому что они любят песенки. На английском языке мы ежедневно используем их. В старших классах реже, потому что там грамматики больше идет, но все равно мы танцуем и на уроках", – сказала учительница иностранных языков Ирина Галиняк.

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20 минут танцевального перерыва помогают детям сплотиться, разрядиться и выплеснуть всю энергию. Родители говорят, такие перерывы действительно полезны. Вскоре в сельской школе на переменах планируют не только танцевать, но и петь в караоке. Директор уже ищет средства, чтобы приобрести необходимое оборудование.

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Новости Украины, Видео, День учителя, Директор школы, Перерывы, Танцы, Тернопольская область, Учителя, Школьники.
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