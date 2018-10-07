Вспышка инфекции в детсаду: количество госпитализованных возросло

В Хмельницкой области в детском учебном заведении (ясли-сад комбинированного типа) №6 "Радуга" в г.Нетешин произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего по состоянию на утро воскресенья в медучреждения госпитализированы уже 36 человек, в том числе 29 детей, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.

"По состоянию на 07.10.2018: В больницу с острым кишечным отравлением дополнительно госпитализированы еще 12 человек. Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)", - говорится в обнародованной утром воскресенья информации.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 октября 2018 в инфекционное отделение КЗ Нетишинского городского совета "Специализированная медико-санитарная часть г.Нетишин" были госпитализированы 21 человек, в т.ч. 20 детей до 17 лет. Все дети являются воспитанниками этого учреждения групп: №№ 3,7,8,9,10,12.

Также среди заболевших - один воспитатель группы №9. Отмечается, что 4 октября госпитализировали четверых больных (трое детей и один воспитатель), остальных – 5 октября.

"Основные клинические проявления: повышение температуры до 38-40 градусов, тошнота, рвота, понос, общая слабость, боли в животе", - информировали в пресс-службе областного Минздрава.