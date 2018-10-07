В центре Одессы снова стрельба, ранен прохожий
Новости Украины: Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в центре города.
В Одессе неизвестные устроили стрельбу в центре города и ранили прохожего.
Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook.
"Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре Одессы. Сообщение о происшествии поступило около 12.45", - заявили в полиции.
По предварительной информации, неизвестные выстрелили в сторону прохожего из револьвера Флобер. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, сообщили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.
Как сообщалось, за последние сутки в Одессе уже во второй раз зафиксирована стрельба. В частности, поздно вечером 6 октября возле автозаправки неизвестные обстреляли автомобиль, ранив водителя.
По данным СМИ, стреляли в активиста одесского Автомайдана.
Впоследствии правоохранители задержали двух подозреваемых в этой ночной стрельбе.