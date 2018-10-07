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В центре Одессы снова стрельба, ранен прохожий

В Одессе неизвестные стреляли в мужчину
17:19 Сегодня Телеграф
Фото: Полиция

Новости Украины: Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в центре города.

В Одессе неизвестные устроили стрельбу в центре города и ранили прохожего.

Об этом сообщает полиция Одесской области на своей странице в Facebook.

"Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре Одессы. Сообщение о происшествии поступило около 12.45", - заявили в полиции.

По предварительной информации, неизвестные выстрелили в сторону прохожего из револьвера Флобер. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщалось, за последние сутки в Одессе уже во второй раз зафиксирована стрельба. В частности, поздно вечером 6 октября возле автозаправки неизвестные обстреляли автомобиль, ранив водителя.

По данным СМИ, стреляли в активиста одесского Автомайдана.

Впоследствии правоохранители задержали двух подозреваемых в этой ночной стрельбе.

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Новости Украины, Одесса, Полиция, Происшествия, Стрельба.
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