В Киеве такси врезалось в столб: пассажир в реанимации

Сегодня, 7 октября, около 3:40 на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховного Совета произошло ДТП. Такси Skoda вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.

Об этом сообщает Информатор. Предположительно, водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам случайных свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская".

Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а "внутренности" автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.

Напомним, на автодороге "Калиновка – Снигиревка" в Николаевской области 5 октября автомобиль сбил пешехода, а затем съехал в кювет и врезался в дерево.