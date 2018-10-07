В Одессе на стоянке сгорели пять автомобилей

В Одессе на одной из автостоянок неизвестные сожгли пять автомобилей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

“7 октября в 03:43 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на автостоянке по ул. Семена Палия произошло возгорание автомобиля”, - отметили в ГСЧС, добавив, что своевременное прибытие и начало тушение пожара осложнялось большим количеством хаотично припаркованных автомобилей по путям подъезда к очагу пожара.

После прибытия на место пожара в 04:02 там уже горели открытым пламенем пять вплотную припаркованных легковых автомобилей. Спасатели локализовали пожар в 04:12 и ликвидировали - в 04:51.

“В результате пожара уничтожены пять автомобилей и повреждены три автомобиля на общей площади 50 кв. м. Спасены от возгорания 15 автомобилей на автостоянке. Погибших и пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

В полиции Одессы сообщили, что устанавливают обстоятельства пожара на автостоянке в Суворовском районе.

Предварительная причина возникновения пожара - поджог.

По данному факту начато уголовное производство ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.