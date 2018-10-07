Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4569034-v-okkupirovannom-antratsite-sgorel-torgovyiy-tsentr.html
В оккупированном Антраците сгорел торговый центр
Новости Украины: В оккупированном пророссийскими боевиками Антраците (Луганская обл.) сгорел крупный торговый центр "Маяк".
На оккупированной территории Луганской области в центре города Антрацит сгорел торговый центр.
Об этом в Фейсбуке сообщил представитель Омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
“В центре города сгорел торговый центр Маяк. Это случилось вчера, 6.10.2018. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я ещё проверяю информацию”, - написал он.
По словам Лисянского, оккупационные власти замалчивают пожар, а жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием.
Телеграф