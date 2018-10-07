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В оккупированном Антраците сгорел торговый центр

В оккупированном Антраците сгорел торговый центр
22:59 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Соцсети

Новости Украины: В оккупированном пророссийскими боевиками Антраците (Луганская обл.) сгорел крупный торговый центр "Маяк".

На оккупированной территории Луганской области в центре города Антрацит сгорел торговый центр.

Об этом в Фейсбуке сообщил представитель Омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

“В центре города сгорел торговый центр Маяк. Это случилось вчера, 6.10.2018. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я ещё проверяю информацию”, - написал он.

По словам Лисянского, оккупационные власти замалчивают пожар, а жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием.

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Новости Украины, Антрацит, Донбасс, Луганская область, Пожар.
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