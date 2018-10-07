В оккупированном Антраците сгорел торговый центр

На оккупированной территории Луганской области в центре города Антрацит сгорел торговый центр.

Об этом в Фейсбуке сообщил представитель Омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

“В центре города сгорел торговый центр Маяк. Это случилось вчера, 6.10.2018. Я связался с местными врачами, жертв вроде бы нет, но я ещё проверяю информацию”, - написал он.

По словам Лисянского, оккупационные власти замалчивают пожар, а жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием.