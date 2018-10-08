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Под Одессой подорвали авто чиновницы

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В Одесской области подорвали авто секретаря совета ОТГ
08:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Думская

Новости Украины: В Одесской области полиция начала расследование по факту взрыва во дворе секретаря совета Мологовской объединенной громады.

В Одесской области в ночь на воскресенье взорвали автомобиль секретарши совета Мологовской объединенной территориальной общины Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко, сообщило одесское издание "Думская".

"Автомобиль ВАЗ-2108 секретаря совета Мологовской сельской объединенной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко был поврежден сегодня ночью взрывом", – говорится в сообщении издания в воскресенье.

Отмечается, что взрывчатку бросили во двор А.Дрогомощенко, где было припарковано авто.

Инцидент произошел в ночь на 7 октября в селе Выпасное, входящем в состав ОТГ, рассказали "Думской" местные жители.

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Как добавляет "Думская", два года назад неизвестные похитили и избили отца А.Дромогощенко - Михаила Дрогомощенка. Он также является депутатом сельского совета.

"Семья много лет ведет борьбу с одним из частных предпринимателей, который занимается обеспечением водой поселка и самостоятельно определяет тарифы на воду", – сказано в сообщении.

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Новости Украины, Одесса, ОТГ, Полиция, Происшествие.
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