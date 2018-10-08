В Днепре зарезали работника прокуратуры, подозреваемый задержан

В Днепре в одной из квартир на улице Исполкомовской ударом ножа в сердце убит работник прокуратуры. Об этом сообщила пресс ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Около 5 часов утра 6 октября в полицию Шевченковского отделения поступило сообщение о том, что на улице Исполкомовской в собственном доме убили мужчину 1983 года рождения. Выездом на место в этой же квартире был задержан мужчина, который обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства", - проинформировала спикер.

По ее словам, подозреваемый - местный житель 1983 года рождения. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и вручили письменное уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства.

По предварительной версии, конфликт произошел на почве распития спиртных напитков. Меру пресечения задержанному изберет суд в понедельник. Продолжается досудебное расследование. В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области подтвердили, что убитый - работник Днепропетровской местной прокуратуры.