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В Днепре зарезали работника прокуратуры, подозреваемый задержан

Полицейские
15:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Днепре 6 октября в 5 часов утра обнаружено тело сотрудника прокуратуры с ударом ножа в сердце, подозреваемый в совершении убийства задержан.

В Днепре в одной из квартир на улице Исполкомовской ударом ножа в сердце убит работник прокуратуры. Об этом сообщила пресс ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Около 5 часов утра 6 октября в полицию Шевченковского отделения поступило сообщение о том, что на улице Исполкомовской в собственном доме убили мужчину 1983 года рождения. Выездом на место в этой же квартире был задержан мужчина, который обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства", - проинформировала спикер.

По ее словам, подозреваемый - местный житель 1983 года рождения. Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и вручили письменное уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства.

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По предварительной версии, конфликт произошел на почве распития спиртных напитков. Меру пресечения задержанному изберет суд в понедельник. Продолжается досудебное расследование. В пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области подтвердили, что убитый - работник Днепропетровской местной прокуратуры.

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Новости Украины, Днепр, Зарезан, Подозреваемый задержан, Работник прокуратуры, Удар в сердце.
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