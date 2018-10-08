День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Порошенко: Мы уже сейчас видим, что РФ вмешиваться в избирательную кампанию
Новости: С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
С начала года армии передали 3,5 тыс. единиц вооружения и техники
Новости: Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Сборная Украины собралась на матчи с Италией и Чехией
Новости: Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 9 октября 2018: что можно и что нельзя делать в этот день

Майор ВСУ стрелял в кафе в Дарницком районе в Киеве

ФОРТ-12
15:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Стрелявший накануне в охранников кафе в Дарницком районе является майором ВСУ.

Мужчина, ранивший из травматического оружия двух охранников кафе в Дарницком районе Киева в ночь на 6 октября, является майором Вооруженных сил Украины, в суд передано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

В одном из кафе Киева произошла стрельба, ранены охранники
В одном из кафе Киева произошла стрельба, ранены охранникиЧитать полностью

Как сообщает в понедельник пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, указанный военнослужащий 6 октября 2018 года отдыхал в кафе в Дарницком районе столицы вместе с двумя другими офицерами.

"Около 4:00 во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ применил против последних травматическое оружие, а именно – зарегистрированный личный пистолет травматического действия "ФОРТ-12", в результате чего травмированы двое гражданских", - сказано в сообщении.

Офицер задержан. В суд передано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

"Состояние здоровья травмированных удовлетворительное, в госпитализации не нуждались", - отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, 6 октября около 4:30 в кафе на ул.М.Гришко в Киеве трое мужчин спровоцировали драку и ранили из травматического оружия двоих охранников, которые пытались унять правонарушителей. Одного из правонарушителей задержали на месте преступления, еще двоих – полицейские выявили неподалеку.

По факту события начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Про информации СМИ, стрельба произошла в заведении L`Kafa Cafe на ул.М.Гришко, 8в в столице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Военная прокуратура, ВСУ, Дарницкий район, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Украинского журналиста Сущенко этапировали к месту отбывания наказания в РФ В Карпатах умер турист Во Львовской области нашли удивительный гриб-великан

Последние новости

У Зубко отмечают рост доходов местных бюджетов за 2018 год Самые крутые сериалы этой осени Греческие Салоники массово заполонили мигранты
Сегодня читают
01 Появились новые подробности убийства главаря "ДНР" Захарченко
02 Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
03 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
04 Порядок получения субсидии в Украине
05 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
Новости сегодня
17:22 Экс-глава МВД сядет в тюрьму за покупку авто для премьера Македонии
17:21 Лукашенко пообещал раздать оружие каждому взрослому белорусу в случае войны
17:15 Если бы снимки знаменитостей на обложках журналов были без фотошопа (Фото)
17:09 Минфин перечислил средства для возобновления теплоснабжения в Киеве
17:05 Коноплянка: Я слегка шокирован, как журналисты исказили мои слова о Шевченко
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике 2018
Новости: Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Порядок получения субсидии в Украине
Новости: Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Погода на неделю: когда в Украине закончиться "бабье лето"
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать 14 октября, традиции и обряды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь