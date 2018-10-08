Майор ВСУ стрелял в кафе в Дарницком районе в Киеве

Мужчина, ранивший из травматического оружия двух охранников кафе в Дарницком районе Киева в ночь на 6 октября, является майором Вооруженных сил Украины, в суд передано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как сообщает в понедельник пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, указанный военнослужащий 6 октября 2018 года отдыхал в кафе в Дарницком районе столицы вместе с двумя другими офицерами.

"Около 4:00 во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ применил против последних травматическое оружие, а именно – зарегистрированный личный пистолет травматического действия "ФОРТ-12", в результате чего травмированы двое гражданских", - сказано в сообщении.

Офицер задержан. В суд передано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

"Состояние здоровья травмированных удовлетворительное, в госпитализации не нуждались", - отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, 6 октября около 4:30 в кафе на ул.М.Гришко в Киеве трое мужчин спровоцировали драку и ранили из травматического оружия двоих охранников, которые пытались унять правонарушителей. Одного из правонарушителей задержали на месте преступления, еще двоих – полицейские выявили неподалеку.

По факту события начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Про информации СМИ, стрельба произошла в заведении L`Kafa Cafe на ул.М.Гришко, 8в в столице.