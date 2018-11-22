В столице на детской площадке обнаружили труп

Новости Украины: В Киеве в Днепровской районе на детской площадке обнаружили труп мужчины.

В среду, 21 ноября, в Киеве в Днепровской районе обнаружили труп. Мужчина скончался на лавочке на территории детской площадки около жилых домов по адресу улица Александра Бойченко, 14. Об этом сообщает "Информатор".

Тело обнаружили жители рядом стоящего дома. Они вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена и были спущены штаны. На вид погибшему 35-40 лет. Документов при себе он не имел, поэтому установить личность пока не удалось. "Информатор"

По словам сотрудников полиции, выглядел он неблагополучно, но на бездомного не похож. По предположениям медиков, возможно, он скончался от передозировки, но предварительные выводы врачи сделали по внешним признакам. Рядом с телом лежали только пачка сигарет и зажигалка. На месте работали патруль полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Территорию детской площадки оградили. Причины смерти установят при вскрытии.

Напомним, 6 ноября в Днепре сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о смерти двух днепрян. Как удалось установить, в воде у берега озера Куриное, что в районе Донецкого шоссе, местные жители увидели тела двух парней.