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Томос для Украины: кто претендует на пост главы Украинской автокефальной церкви

Томос для Украины: кто претендует на пост главы Украинской автокефальной церкви
14:04 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Украинская правда

Новости Украины: В СМИ появилась информация, о том кто может претендовать на пост предстоятеля Украинской автокефальной церкви.

Предстоятелем Украинской автокефальной церкви, скорее всего, станет кто-то из руководителей Киевского патриархата, сейчас возможных претендентов несколько. Некоторые российские СМИ писали, что возглавить новую Церковь может митрополит (МП) Винницкий и Барский Симеон, которого якобы поддерживает сам президент Порошенко.

Об этом говорится в статье "Украинской правды". Однако отмечается, что смоделировать хоть какую-то ситуацию, при которой абсолютное большинство, которое на Соборе будет иметь Киевский патриархат, проголосует за кандидата из другого лагеря, фактически невозможно.

В то же время пока невозможно и точно сказать, будет ли избран руководителем действующий Киевский патриарх Филарет. Спикеры Московского патриархата заявляли, а некоторые российские СМИ распространяли определенные "документы" – якобы подписанные предстоятелями УПЦ КП Филаретом и УАПЦ Макарием письма к Вселенскому патриарху Варфоломею, что они якобы отказываются от выдвижения своих кандидатур на руководителя новой Церкви.

Но подтвердить или опровергнуть достоверность этих "документов" сейчас невозможно. Однако, по данным УП, вариант, что новую Церковь возглавит не патриарх Филарет, во время переговоров на самом деле рассматривали. "Если такое произойдет, то наиболее вероятным предстоятелем самостоятельной Церкви источники УП считают нынешнего патриаршего наместника, а фактически правую руку Филарета, митрополита Епифания", - говорится в статье.

Филарет прокомментировал предложение епископата УПЦ КП

При этом церковники отмечают, что, если его кандидатуру и будут рассматривать, то она будет не единственной. Мол, в КП есть несколько других влиятельных и авторитетных владык, как, например, митрополит Луцкий и Волынский Михаил. В общем, если не появятся какие-то форс-мажорные обстоятельства, то на Синоде 27-29 ноября Украинской Церкви предоставят томос.

Параллельно с этим назначат специального экзарха Его Святейшества, которого делегируют на проведение объединительного Собора в Украине. На этом Соборе, который, скорее всего, состоится в Софии Киевской, выберут предстоятель новой Церкви. По данным УП, после этого главу Украинской Церкви пригласят в Константинополь для проведения совместной службы с Вселенским патриархом, на которой ему физически вручат томос. Напомним, сам Филарет о выдвижении своей кандидатуры двусмысленно заявил, что официально сообщит об этом на Соборе.

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Церковь, Украинская автокефальная церковь, Киевский патриарх Филарет, Томос для Украины.
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