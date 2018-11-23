ВСУ провели учения у берегов Азовского моря (Видео)

Новости Украины: У берегов Азовского моря ВСУ отработали условный обстрел десантных кораблей противника из РСЗО Ураган.

На побережье Азовского моря ВСУ отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО Ураган. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит "по зубам". Подразделения оперативно-тактической группировки Восток Объединенных сил во время напряженных учениях продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье", - говорится в сообщении штаба.

Также, отмечается, что военные инженеры провели "минирования" десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним во время тренировок.

"В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО Ураган условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу", - добавили в ООС.

Штаб ООС обращает внимание, что военные подразделения использовали аэрозольные маскировки.

Отмечается, что обучение показало, что ООС в любой момент готовы быстро отреагировать на попытки противника высадить десант и сбросить его обратно в море.