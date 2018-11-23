Оккупационная власть заявила о "контроле крымчан с украинскими паспортами"

Новости Украины: Оккупанты заявили, что будут контролировать крымчан с украинскими паспортами.

Оккупационные власти в Крыму заявили о планах ужесточить контроль за "неконтролируемой миграцией крымчан с украинскими паспортами". Об этом сообщает издание Крыминформ.

"В оккупированном Крыму заявили, что вопрос усиления контроля за "неконтролируемой миграцией крымчан с использованием украинских паспортов" будет решаться на федеральном уровне", - отмечает "заместитель председателя Совета министров" оккупированного Крыма Игоря Михайличенко.

На заседании так называемой "пограничной комиссии" он говорил о необходимости увеличить количество видеокамер на пунктах пропуска административной границы между Крымом и Херсонской областью.

По словам Михайличенко, "бесконтрольное использование украинских паспортов может привести к проникновению на территорию России криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью".

По информации "погрануправления ФСБ России" в 2018 году админграницу с оккупированным Крымом в пунктах пропуска пересекли более 2,5 миллиона человек, при этом 250 тысяч из них зарегистрированы на территории аннексированного полуострова.