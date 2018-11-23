Годовщина Голодомора в Украине: пройдет благотворительная акция "Свеча памяти"

Новости Украины: В связи с 85-й годовщиной Голодомора в Киеве в субботу, 24 ноября, пройдет акция "Свеча памяти", пожертвования передадут нуждающимся пожилым людям.

К 85-й годовщине Голодомора в Киеве 24 ноября пройдет благотворительно-просветительская акция "Свеча памяти". Пожертвования, собранные от ее проведения, передадут нуждающимся пожилым людям. Об этом рассказали на брифинге советник министра культуры Украины, президент художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая и историк, исследователь темы Голодомора Людмила Гриневич.

"Несколько лет назад у меня появилась идея объединить искусство и историю. Ведь до людей проще всего достучаться не через цифры, а через искусство, молитву. Поэтому в нынешнем году мы в очередной раз проводим акцию "Свеча памяти", которая, я надеюсь, позволит людям еще раз переосмыслить прошлое, и в то же время помочь бедным людям своей благотворительностью", - сказала Рудницкая.

В этом году "Свеча памяти" состоится в Церкви Святой Екатерины на ул. Лютеранской, 22 в Киеве.

Традиционно на вечере будут выступать известные художники, а пожертвования, собранные во время поминовения невинно убиенных, будут переданы хоспису для пожилых людей.

Предусматривается, что присутствующие на вечере смогут послушать орган церкви Св. Екатерины и песни хора Киевской Православной Богословской Академии. Встречу посетят народный артист, бандурист Роман Гринькив, поэт Вадим Крищенко, народная артистка, актриса Национального театра имени Ивана Франко Лариса Руснак и поэт Анатолий Матвийчук.

Кроме того, в программе мероприятия - открытая лекция "Голодомор - геноцид украинского народа" профессора Людмилы Гриневич и видеосвидетельство о Голодоморе украинцев, которым пришлось пережить этот ужас.

Благотворительно-просветительская акция "Свеча памяти" основана художественным агентством "Территория А" ко дню памяти жертв Голодомора. Она проходит под патронатом Министерства культуры, а соорганизаторами выступают Украинский институт национальной памяти, Украинский научно-исследовательский и образовательный центр изучения Голодомора (HREC in Ukraine) и Центр фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Тараса Шевченко.