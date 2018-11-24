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Самый "маленький малыш" Украины попал в книгу рекордов Украины

Самый &quot;маленький малыш&quot; Украины попал в книгу рекордов Украины
11:17 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: adm.dp.gov.ua

Новости Украины: Двухлетний Захар Подопригора родился на 2,5 месяца раньше срока и весил менее полукилограмма, он провел более 2-х месяцев в реанимации.

Двухлетний Захар Подопригора попал в Национальный реестр рекордов Украины. Он родился с весом в 470 граммов и ростом 28 см в сентябре 2016 года. Сейчас мальчика официально признали самым маленьким младенцем Украины. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

"Захар – из двойняшек. Он родился на 2,5 месяца раньше срока. Весил менее полукилограмма, и был чуть больше 20-милилитрового шприца. Его брат Марк появился на свет с весом около 700 граммов. Мы называем такую массу тела "экстремально низкой", она несет серьезную угрозу жизни и здоровью новорожденных. В том, что такие детки выживают и растут здоровыми, великий подвиг не только врачей, но и родителей", - рассказала главный врач Днепропетровского областного перинатального центра Людмила Падалко.

Как пояснила завотделом Днепропетровского областного перинатального центра Елена Верещак, для реабилитации мальчика врачи применяли метод кенгуру. Его сущность заключается в том, что ребенка укладывают матери на грудь, и некоторое время они проводят вдвоем в тесном телесном контакте.

"Этот метод часто применяют для реабилитации недоношенных детей. Во время таких "сеансов" Захар дышал гораздо спокойнее. Мы видели, что это приятно и маме, и ребенку", - сказала она.

В реанимации Захар провел более двух месяцев. Находился на искусственной вентиляции легких. Только на 69-е сутки мальчик начал дышать самостоятельно. На то время уже весил 1 кг 220 г.

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Сейчас "маленький малыш" Украины живет в поселке Новотроицкое Новомосковского района вместе с братом, родителями и бабушкой. Он активный и любознательный. Ежегодно на Днепропетровщине преждевременно появляются на свет несколько сотен малышей.

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Вес, Книга рекордов Украины, Реанимация, Рождение, Самый маленький малыш Украины, Захар Подопригора.
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