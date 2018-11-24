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Пограничники получили от Авакова модернизированные Ми-8

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Пограничники получили от Авакова модернизированные Ми-8
15:15 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины: Глава МВД Арсен Аваков торжественно передал пограничникам модернизированные Ми-8.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал два модернизированных вертолета Ми-8 для инспекции границы в Харьковский и Одесский пограничные отряды.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков во время визита в Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления ГПСУ передал два модернизированных вертолета Ми-8 для инспекции границы в Харьковский и Одесский пограничные отряды", - говорится в сообщении.

Аваков заявил, что эти два вертолета - только переходной вариант.

"Сегодня вручаем два сертификата на модернизированные вертолеты Ми-8, но это переходной вариант. Уже совсем скоро пограничная служба получит новое вооружение и новые вертолеты Airbus, которые будут базироваться в том числе в харьковском авиаотряде. Ваша профессиональная компетентность будет только лучше", - сказал министр.

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Отмечается, что вертолет Ми-8 (средний транспортный вертолет) предназначенный для перевозки пассажиров, грузов, десанта, выполнения специальных патрульных задач, поисково-спасательных операций и санитарных заданий, имеет современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащен специальным оборудованием: поисковым прожектором, грузовой лебедкой, метеолокатором, системой спутниковой связи, радионавигационной системой, внутрикабинным аудио-видеорегистратором и комплексом бортового вооружения.

Также Государственная пограничная служба использует патрульные самолеты Diamond. Они назначены, в частности, для воздушного мониторинга государственной границы, пограничных контролируемых районов. Самолеты имеют современное пилотажно-навигационное оборудование и оснащены специальным оборудованием.

Кроме того, Аваков наградил 10 военнослужащих Восточного регионального управления Государственной пограничной службы наградами МВД.

Как сообщалось, Арсен Аваков раньше заявил, что первые вертолеты Airbus будут переданы органам системы МВД уже в декабре текущего года.

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Украина, МВД, Пограничники, ГПСУ, Арсен Аваков, Ми-8.
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