Аваков прокомментировал поражение россиянина в Интерполе

Новости Украины: Арсен Аваков прокомментировал поражение россиянина в борьбе за пост президента Интерпола.

В проигрыше российского кандидата на выборах главы Интерпола важную роль сыграли лоббистские усилия Украины. Об этом изданию «Обозреватель» сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что высказанные им аргументы были услышаны представителями стран-членов Интерпола.

"На решение повлияли мощные лоббистские усилия нашей делегации. Лично встречался с представителями стран-членов Интерпола. В итоге наши аргументы и доводы, высказанные во время ряда двусторонних переговоров, были услышаны большинством делегаций", — сообщил Аваков.

Как сообщалось, 18 ноября в Дубае открылась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, где среди прочего продолжались консультации относительно кандидатуры нового президента. В конце сентября исчез тогдашний президент Интерпола Мэн Хунвэй, а потом он появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. Ранее "фаворитом" на выборах называли генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

Он с 2006-го по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола. 19 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания на должность руководителя организации представителя России. Сегодня, 21 ноября, президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.