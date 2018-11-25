Мальчик-уникум: школьник из Харькова за 11 лет не пропустил ни одного урока

Новости Украины: Ученик из Харькова Деонис Ткемаладзе попал в Национальный реестр рекордов, он за 11 лет учебы ни разу не пропустил школу.

Харьковский ученик Деонис Ткемаладзе установил национальный рекорд, ни разу не пропустив школу за 11 лет. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей Facebook-странице.

"Харьковчанин Деонис Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов из рекордов: ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе. Самый добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет", – отметила руководитель Нацреестра.

Ветрова также рассказала, что справку о подтверждении достижения подписал директор и 18 педагогов ученика.

Напомним, двухлетний Захар Подопригора попал в Национальный реестр рекордов Украины. Он родился с весом в 470 граммов и ростом 28 см в сентябре 2016 года. Сейчас мальчика официально признали самым маленьким младенцем Украины.