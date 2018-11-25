Смертельное ДТП на Закарпатье: 18-летний юноша въехал в бетонную опору

Новости Украины: Авария произошла в ночь с 24 на 25 ноября на дороге возле пгт Вышково Хустского района.

В Закарпатской области в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний юноша, еще трое его друзей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, автоавария произошла сегодня в полночь на дороге пгт Вышково Хустского района.

"Водитель автомобиля марки "Pеugeоt" иностранной регистрации, 18-летний житель села Грушево Тячевского района, двигаясь в направлении пгт Буштыно, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой", - констатировали в полиции.

При этом уточняется, что предварительно правоохранители пришли к выводу, что автомобиль двигался на большой скорости, не вписался в поворот и врезался в бетонную опору перед мостом.

Важно: водительского удостоверения юноша не имел.

"В результате столкновения с бетонной опорой от полученных травм водитель скончался в реанимации Хустской больницы. В салоне авто также находились трое пассажиров в возрасте 17-18 лет, жители Тячева и села Бедевля Тячевского района. К счастью, они отделались незначительными телесными повреждениями", - подчеркивается в сообщении.

Полиция начала по факту ДТП уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего").

В настоящее время автомобиль помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. Следователем будут назначены соответствующие технические экспертизы с целью установления обстоятельств дорожной трагедии.