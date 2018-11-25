Коллапс в Житомире: коммунальный транспорт не вышел на маршрут (фото и видео)

Новости Украины: В Житомире из-за гололеда коммунальный транспорт не вышел на маршрут.

В Житомире коммунальный транспорт не вышел на маршрут из-за гололеда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Роман Мусийчук.

"В связи с гололедом и обледенением дорог коммунальный транспорт автобусов не вышел на линию согласно запланированных графиков. Коммунальные службы работают с 4 утра, как только они справятся с ситуацией - транспорт будет выпущен на линию", – говорится в сообщении.

В диспетчерской житомирского автовокзала сообщили, что с 4:00 до 10:00 утра почти все рейсы были отменены из-за гололеда. Сейчас ситуация на дорогах улучшается, однако часть перевозчиков вернется к работе завтра.

"Внимание! На дороге - ледовая корка. КП УАШ обрабатывает противогололедными материалами с 04:00 утра, но, по возможности, - не пользуйтесь сегодня автомобилями", - призвал руководитель Коммунального предприятия Управление автомобильных путей Житомира Сергей Янушевич.

Также городская полиция просит водителей не выезжать сегодня на личных автомобилях из-за сложных погодных условий.

В Украине в понедельник и вторник ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица, в отдельных районах налипания мокрого снега. По данным Укргидрометцентра, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и на протяжении суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с".