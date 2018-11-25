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В Одессе мать инсценировала "похищение" своего 7-месячного ребенка

В Одессе мать инсценировала &quot;похищение&quot; своего 7-месячного ребенка
16:49 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 22-летняя жительница Харьковской области в Одессе инсценировала похищение своей 7-месячной дочки, оставив ее возле больницы, утверждая, что девочка больна.

В Одессе жительница Харьковской области инсценировала похищение своего 7-месячного ребенка, бросив его возле больницы. Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, вчера в полицию обратилась женщина, заявившая, что коляску с ее 7-месячной дочерью неизвестные похитили возле железнодорожного вокзала.

Женщина, в частности, рассказала, что "отвлеклась на старшего ребенка", а когда вернулась - коляски с младенцем уже не было. Отмечается, что на поиски были ориентированы все наряды полиции и общественность - осматривали территорию возле вокзала, опрашивали прохожих и просматривали видео с камер наблюдения.

"В это же время в Суворовский отдел полиции поступила информация о том, что часом раньше в больницу подбросили девочку, в вещах которой найдена записка с просьбой позаботиться о ней и анкетными данными на нее и якобы ее маму", - рассказали в главке.

Правоохранители выехали в медучреждение, где опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Один из них сумел описать женщину с коляской, которая просила у него лист бумаги и ручку.

Проанализировав собранную информацию, полицейские пришли к выводу, что женщина, которая обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка, и та, что оставила младенца у больницы, - одно и то же лицо.

"Хотя правонарушительница всячески пыталась запутать следы, указав в оставленной с дочерью запиской не свои анкетные данные, обстоятельства случившегося установлены", - отметили в главке.

Как выяснилось, около месяца назад 22-летняя жительница города Изюм Харьковской области с двумя малолетними детьми в возрасте 2,8 лет и младенцем приехала к родственникам в Одессу якобы для прохождения медицинского обследования. По словам матери, ее младшая дочь "неизлечимо больна", поэтому, не имея денег на лечение, она и решила оставить ее возле медицинского учреждения.

При этом злоумышленница через час собиралась вернуться в Харьковскую область – у нее был билет на поезд. Версию с похищением она придумала, чтобы оправдаться перед родственниками. В отношении матери составлены соответствующие процессуальные документы.

В частности, по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП. В настоящее время ребенок обследован врачами. По предварительным данным, диагноз, который озвучила мать, не подтверждается. Сейчас девочку поместили в медицинское учреждение, ее жизни ничего не угрожает. Судьбу ребенка будут решать специалисты службы по делам детей Одесской ОГА, куда правоохранители направили информацию для принятия мер в соответствии с законодательством.

Напомним, в  Донецкой области мужчина забил до смерти жену на глазах у их семилетней дочери. В ночь на 23 ноября супруги распивали алкогольные напитки. Со временем между ними на почве ревности возникла ссора. Разъяренный 30-летний мужчина начал избивать свою возлюбленную. От полученных ударов женщина скончалась на месте. Увидев это, злоумышленник накрыл ее тело одеялом и ушел из дома, сказав 7-летней девочке, что ее мама легла спать

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Одесса, Больница, Мать, Оставила, Ребенка, 7-месячная девочка, Жительница Харьковской области.
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