В Ровенской области авто слетело с моста в реку: фото и видео

Новости Украины: В Ровенской области автомобиль упал с моста в реку Горынь, погибли два человека.

На севере Ровенской области в Дубровциком районе 25 ноября автомобиль Fiat упал с моста в реку Горынь. Водитель, вероятно, был пьян. Он выжил, но два его пассажира погибли. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Автомобиль, за рулем которого находился 42-летний местный житель, ехал в сторону села Высоцк. Полицейские считают, что мужчина не учел дорожную обстановку и не справился с управлением, в результате чего машина пробила деревянные перила и рухнула в воду.

Погибли два пассажира - мужчины 51 и 49 лет, тогда как водитель отделался незначительными травмами. Его задержали по подозрению в вождении в пьяном виде, доставили на освидетельствование в медицинское учреждение и поместили в следственный изолятор. Мужчина собираются предъявить подозрение по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движение, приведшее к гибели двух человек.