Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Ситуация в Азове: Россия обстреляла катер ВМС ВСУ, есть пораненный
Ситуация в Азове: Россия обстреляла катер ВМС ВСУ, есть пораненный
Пограничники усилили меры безопасности
Пограничники усилили меры безопасности
Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
Рождественский пост 2018: история и традиции
Рождественский пост 2018: история и традиции

В Киеве упал строительный кран

В Киеве упал строительный кран
19:52 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: В результате падения автокрана на стройке на столичных Осокорках никто не пострадал.

 В Киеве на Осокорках в результате падения автокрана на строительной площадке никто не пострадал, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В 15.40 в дежурную часть поступила информация, что по ул.Заречная на строительной площадке во время проведения работ упал автокран. Информация о гибели людей в результате падения автокрана не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят тщательный осмотр и общаются со свидетелями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Осокорки, Строительный кран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Касается всех: какие льготы и выплаты получат украинцы в 2019 году
02 Гороскоп на сегодня, 25 ноября 2018: все знаки Зодиака
03 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
04 Порошенко назвал количество стран, признавших Голодомор
05 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко призвал поддержать украинцев в России: видео
Порошенко призвал поддержать украинцев в России
Химическая атака в Алеппо: количество пострадавших превысило сто человек
Химическая атака в Алеппо: десятки пострадавших
Касается всех: какие льготы и выплаты получат украинцы в 2019 году
Какие льготы и выплаты получат украинцы в 2019 году
Эти продукты ни за что не станут есть диетологи
Эти продукты ни за что не станут есть диетологи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь