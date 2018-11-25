Ухудшение погоды: киевлян просят оставить свои авто дома

Новости Украины: В Киеве в понедельник ожидается гололедица, водителей призывают никуда не выезжать на своих авто.

В "Укравтодоре" просят киевлян не использовать собственные транспортные средства в понедельник, 26 ноября, из-за сильных снегопадов. Об этом в компании сообщили на собственной странице в Facebook.

"Учитывая прогноз погоды, коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к автомобилистам с просьбой, по возможности, не пользоваться завтра личным автотранспортом, а отдавать предпочтение общественному, чтобы во время снегопада не мешать работе снегоуборочной техники",– говорится в сообщении.

Отметим, что на 26 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение.

Добавим, что ранее в "Укравтодоре" объявили "желтый" (второй) уровень опасности на украинских автодорогах в 15 областях 26-27 ноября.

Сильные снегопады с начала следующей недели следует ожидать почти по всей территории Украины. Снежный покров может достигать от 8 до 15 сантиметров, на дорогах гололедица, в отдельных районах – налипание мокрого снега и гололед.