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Гололед и туман: в Киевской области произошло десятки ДТП

Гололед и туман: в Киевской области произошло десятки ДТП
22:39 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: 112 Украина

Новости Украины: В Киевской области из-за гололеда произошло более 120 ДТП.

Сегодня, 25 ноября, из-за гололеда в течение шести часов на дорогах Киевской области произошло 123 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

"С обеда и по состоянию на 18:00 в Киевской области произошло 123 ДТП, из них - 14 с травмированными. Также один человек погиб, но это было утром - до 12:00, когда начался сильный гололед", - сказал Жукович.

Напомним, в "Укравтодоре" просят киевлян не использовать собственные транспортные средства в понедельник, 26 ноября, из-за сильных снегопадов. 

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"Учитывая прогноз погоды, коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к автомобилистам с просьбой, по возможности, не пользоваться завтра личным автотранспортом, а отдавать предпочтение общественному, чтобы во время снегопада не мешать работе снегоуборочной техники",– говорится в сообщении.

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ДТП, Авария, Гололед, Происшествия.
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