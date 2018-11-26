ДТП в Черкасской области: столкнулись три грузовика, четверо погибших

Новости Украины: В Черкасской области в результате ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля погибли четыре человека.

В Черкасской области сегодня ночью в результате ДТП с участием трех грузовиков и легкового автомобиля погибли четыре человека.

Как сообщает Управление ГСЧС Украины в Черкасской области, 26 ноября в 02:15 в Христиновскую пожарно-спасательную часть поступила информация о масштабном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло между селами Орадовка и Малая Севастьяновка.

Отмечается, что при неустановленных пока обстоятельствах, на 526-м километре автодороги "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка” произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей DAF.

В результате столкновения, водитель и пассажир одного автомобиля DAF от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель второго грузовика DAF, несмотря на усилия медиков, умер в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки его в больницу. В результате дорожного происшествия на автодороге образовалась пробка.

В 02:50, когда на месте происшествия еще работали спасатели, на расстоянии около 800 метров от места ДТП, в грузовой автомобиль «КамАЗ», который из-за затора стоял на обочине, врезался автомобиль Volkswagen Golf под управлением 70-летнего водителя, который из-за тумана не сориентировался. В результате столкновения водитель легковой машины погиб на месте.

Спасатели с помощью специального инженерного оборудования провели работы по деблокированию тел погибших из салонов всех искореженных автомобилей. Обстоятельства ДТП выясняются.