РФ разместила на границе с Украиной полтысячи ударных самолетов

Новости Украины: В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что с 2013 года РФ перебросила на границу с Украиной около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов.

Россия сосредотачивает технику и живую силу вблизи границ Украины, перебрасывая их из других мест дислокации. Об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день уровень военной угрозы значительно повысился. Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Милитаризирует Азово-Черноморский регион", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что, начиная с 2014 года, Россия наращивает количество танков у восточной украинской границы.

"По данным разведки, на сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности. Создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы Украины. Под прикрытием маневров "Восток-2018" была осуществлена передислокация 250 танков из восточных районов РФ в Ростовскую область, что значительно повышает потенциал ударных группировок российских войск", - сказал Скибицкий.

"Цель - установление полного контроля над Черным и Азовским морями и недопущение расширения присутствия стран-партнеров Украины, стран НАТО в мероприятиях по обеспечению безопасности в Черноморском регионе", - заявил Скибицкий.

Кроме того, он рассказал, что, начиная с 2013 года, РФ возобновила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной, где сосредоточено около 500 боевых самолетов и до 340 вертолетов.