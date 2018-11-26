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Внеочередное заседание Верховной Рады: голосуют за военное положение в Украине (Видео)

Внеочередное заседание Верховной Рады: голосуют за военное положение в Украине (Видео)
16:49 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.

Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября решает вопрос о введении военного положения в Украине из-за нападения России на корабли ВМСУ недалеко от Керченского пролива.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады Украины на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращения Президента Украины. 

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

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В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены. По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу.

"При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко.

Шесть украинских военнослужащих получили ранения. На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.

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Верховная Рада, Керченский пролив, Депутаты, Андрей Парубий, Военное положение, ВМСУ.
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