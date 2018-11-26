Скачать
Вторник, 27.11.2018
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

Неподалеку Житомира депутат облсовета насмерть сбил женщину

Неподалеку Житомира депутат облсовета насмерть сбил женщину
17:50 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф ГУНП в Житомирской области Фото: из открытых источников

Новости Украины: ДТП произошло 24 ноября около 19.30 на 5 км автодороги Житомир - Черновцы, в с. Тетеревка.

В ДТП под Житомиром депутат областного совета сбил насмерть 60-летнюю женщину. О трагической аварии сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Toyota Highlander", 38-летний житомирянин, двигаясь в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая, вероятно, шла перед нерегулируемым пешеходным переходом на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.В полиции сообщили, что водителя задержали, а сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

ДТП в Черкасской области: столкнулись три грузовика, четверо погибших

Как пишут местные СМИ, за рулем автомобиля был депутат Житомирского областного совета от фракции ВО "Батькивщина" Дмитрий Кропачов. Сам Дмитрий Кропачов удалил из соцсети Facebook свою страницу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Житомир, ДТП, Житомирская область, Дмитрий Кропачов, ДТП под Житомиром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
05 Военное положение: Турчинов рассказал, когда и где ограничат права граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп прокомментировал обострение между Украиной и РФ
Обострение в Азовском море: Трамп дал комментарий
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Биологи создали прозрачных мух
Биологи создали прозрачных мух
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь