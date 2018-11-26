Неподалеку Житомира депутат облсовета насмерть сбил женщину

Новости Украины: ДТП произошло 24 ноября около 19.30 на 5 км автодороги Житомир - Черновцы, в с. Тетеревка.

В ДТП под Житомиром депутат областного совета сбил насмерть 60-летнюю женщину. О трагической аварии сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Toyota Highlander", 38-летний житомирянин, двигаясь в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая, вероятно, шла перед нерегулируемым пешеходным переходом на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.В полиции сообщили, что водителя задержали, а сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Как пишут местные СМИ, за рулем автомобиля был депутат Житомирского областного совета от фракции ВО "Батькивщина" Дмитрий Кропачов. Сам Дмитрий Кропачов удалил из соцсети Facebook свою страницу.