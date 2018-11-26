КГГА: Для уборки тротуаров коммунальщики задействовали малогабаритную спецтехнику

Новости Украины: В столице коммунальная корпорация "Киевавтодор" для уборки снега на тротуарах, остановкам общественного транспорта привлекла малогабаритную спецтехнику.

В Киеве для расчистки тротуаров от снега коммунальщики привлекли современную малогабаритную специальную технику. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"В работе по уборке и обработке тротуаров, подходов к наземным пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта задействована малогабаритная спецтехника - трактора и всесезонные машины "Bucher" и 62 бригады ручной уборки в составе 456 работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь снег в городе почти прекратился, однако, по прогнозу синоптиков, начнется снижение температуры воздуха.

Предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" внимательно следят за синоптической ситуацией и применяют все необходимые средств, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасное передвижение пешеходов по городу, заверили в КГГА.

Как сообщалось, по данным Укргидрометцентра, 27 ноября в Киеве ночью и утром снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем 2-4° мороза.

28-29 ноября в Киеве ожидается снижение температуры: ночью 28 ноября 5-10°, 29 ноября 8-13° мороза, днем 1-6° мороза. Без осадков; на дорогах гололедица.