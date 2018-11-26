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Украинские пограничники ограничили пропуск граждан РФ на админгранице с Крымом

Украинские пограничники ограничили пропуск граждан РФ на админгранице с Крымом
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: из открытых источников

Новости Украины: В контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с оккупированным РФ Крымом ввели временные режимные ограничения в отношении граждан РФ.

На Херсонщине в расположенных на админгранице с аннексированным Россией Крымом украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) теперь введен режим ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации.

Об этом проинформировал в понедельник вечером на брифинге в Херсонской облгосадминистрации, после заседания Совета обороны области, председатель ОГА Андрей Гордеев.

"Пункты пропуска (работают - ред.) сейчас в режиме ограниченного пересечения гражданами Российской Федерации - как туда, так и назад. Я имею в виду Крым", - рассказал Гордеев.

По его словам, на такой режим работы относительно граждан России КПВВ на админгранице с Крымом перешли в воскресенье вечером.

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Что же касается граждан Украины и других государств, то теперь их пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений, сообщил Гордеев.

Как известно, на территории Херсонщины на админгранице с Крымом находятся три контрольных пункта въезда-выезда - "Чаплинка" и "Каланчак" (Каланчацкий район) и "Чонгар"(Генический район).

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Украина, РФ, Админграница с Крымом, КПВВ, Пограничная служба Украины.
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