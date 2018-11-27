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Сутки на Донбассе: 18 обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения

Сутки на Донбассе: 18 обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В ходе боевых действий за прошедшие сутки, легкие ранения получили два украинских военнослужащих.

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

 

"Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 7 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вильный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

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"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Вильный, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял" - подытожили в штабе ООС. По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще трое получили ранения.

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Украина, Донбасс, ВСУ, Позиции ВСУ, ООС, Штаб ООС.
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