Более 400 машин застряли на границе Украины с Польшей

Новости Украины: По данным Госпогранслужбы, утром 27 ноября протесты "евробляхеров" осложнили движение на 11 пунктах пропуска через границу.

По состоянию на 9:00 вторника на границе Украины и Польши в трех пунктах пропуска во Львовской области на фоне протестов владельцев авто на европейских номерах образовались очереди, в которых стояли 410 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали 100 автомобилей, в ПП "Грушев - Будомеж" - 250, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 60 автомобилей.

Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Вилок - Тисабеч" находилось 10 авто, в ПП "Косино - Барабаш" - 20 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 9:00 не зафиксировано.

Напомним, 27 ноября водителей предупредили об акции протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией в Волынской и Львовской областях, из-за чего могут быть проблемы с проездом.