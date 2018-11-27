Новости Украины: Подразделения и воинские части ООС приведены в полную боевую готовность в связи с событиями в Азовском море.

Военнослужащие операции объединенных сил усилили бдительность в связи с событиями в Азовском море, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"События на Азовском море: реакция с передовой. По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наев военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность. Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет", - говорится в сообщении пресс-центра ООС во вторник в Фейсбуке.