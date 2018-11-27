В столице будут открыты пункты обогрева

Новости Украины: В Киеве из-за снижением температуры пункты обогрева начинают свою работу уже с 28 ноября.

В связи с прогнозируемым снижением температуры до -10 в среду начнут свою работу пункты обогрева. Об этом рассказал директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.

"При ухудшении погодных условий городской оперативный штаб помощи бездомным начнет работу в усиленном режиме. Также на Железнодорожном вокзале, Привокзальной площади и пригородном вокзале Дарница развернут свою работу социальные патрули. Они будут развозить горячие обеды и чай, при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь", – отметил Крикунов.

По его словам, бригады социальных работников будут проводить среди бездомных методико-разъяснительную работу. Сообщать, куда можно обратиться для получения необходимой помощи. Информация об адресах пунктов обогрева будет предоставлена дополнительно.