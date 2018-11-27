ГСЧС: В двух областях Украины обесточены 85 населенных пунктов

Новости Украины: Вследствие ухудшения погодных условий в двух областях Украины обесточены 85 населенных пунктов.

В ночь с 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий были обесточены 85 населенных пунктов в Тернопольской и Черновицкой областях.

"С 26 на 27 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 85 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Тернопольская - 46, Черновицкая – 39", - говорится в сообщении.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. От Укравтодора к этим работам привлечены 1343 человека и 863 единицы техники.