Правоохранителей Мариуполя проверили на боеготовность

Новости Украины: Сегодня, 27 ноября, личный состав Центрального отдела полиции показал готовность к изменениям оперативного состояния.

В Мариуполе сегодня с самого утра полицию проверили на боеготовность по сигналу "Тревога".

"Полицию Мариуполя проверили на боеготовность по сигналу "Тревога". Сегодня личный состав Центрального отдела полиции показал готовность к изменениям оперативного состояния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 6 утра правоохранителей подняли по тревоге и в определенное время гарнизон прибыл в отделение с вещевыми мешками.

Начальник Центрального отдела полиции Сергей Бычин после строевого смотра проинструктировал личный состав о первоочередных действиях при изменении или осложнении оперативной обстановки.

Мариуполь находится на линии разграничения с временно оккупированной территорией, поэтому все подразделения должны находиться в постоянной боевой готовности и при любых обстоятельствах обеспечить охрану публичного порядка и противодействие преступности, подчеркнули в полиции.