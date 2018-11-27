Снег укрыл Карпаты метровым слоем снега

Новости Украины: Во вторник, 27 ноября, в высокогорье Карпат снежный покров достигает до 1 метра.

Украинские Карпаты накрыло снегопадами, в результате чего на высокогорье отмечаются сугробы до 1 метра. Об этом в сети Facebook сообщил Украинский гидрометцентр.

Высота снежного покрова в Карпатах по состоянию на 08:00 27 ноября составила:

горы Закарпатье - до 10 см снега;

горы Буковины (Черновицкая область) - до 10 см;

горы Прикарпатья (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - до 16 см;

высокогорья Карпат (высота более 1000 м БС) - 22-33 см, местами отмечаются палатки до 1 метра.

Добавим, что Черногорский горный поисково-спасательный пост в сети Facebook сообщил, что состоянием на 9:10 27 ноября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет 8 градусов мороза, ветер северо-западный, северный 5 м/с, облачно, снег, ограниченная видимость, местами надул снега до 1 метра. Сейчас снегопад в Карпатах продолжается.