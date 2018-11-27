Суд арестовал старшего матроса "Никополя"

Новости Украины: В России намерены судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

Подконтрольный России симферопольский суд арестовал на два месяца старшего матроса с захваченного российскими силовиками в Азовском море катера "Никополь" Андрея Оприска.

"Судья Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский арестовал на два месяца старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Оприска". - говорится в сообщении.

Ранее на два месяца были арестованы член экипажа буксира "Яны Капу" Виктор Варемез и Сергей Цыбизов. Адвокат Цыбизова Оксана Железняк рассказала, что обвинение ему было предъявлено по части 3 статьи 322 УК РФ - незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За это предусматривается наказание - до шести лет лишения свободы.

Цыбизов сказал адвокату, что его не пытали, однако "оказывали психологическое давление для получения необходимых показаний". Вину он не признал, заявив, что выполнял приказы вышестоящего начальства.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них, по данным украинских ВМС, находились 23 моряка, шестеро были ранены.

"Суд" над 12 украинцами состоится в оккупированном Симферополе 27 ноября, вторую группу моряков будут судить завтра, а раненых - позже в Керчи.