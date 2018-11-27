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Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков

Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: из открытых источников

Новости Украины: РФ объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

В списке украинских моряков, задержанных российскими силовиками в Керченском проливе 25 ноября, содержится 24 фамилии.

Весь список по материалам следствия обнародовал в Facebook журналист Антон Наумлюк.

В списке значатся:

  • Будзыло Ю.А.
  • Зинченко В.А.
  • Опрыско А.А.
  • Цыбизов С.А.
  • Артеменко А.А.
  • Терещенко В.А.
  • Семидоцкий Е.В.
  • Беспальченко В.А.
  • Шевченко А.А.
  • Варимез В.К.
  • Власюк М.Б.
  • Головаш Б.О.
  • Чулиба С.Р.
  • Мельничук О.М.
  • Небылица Б.П.
  • Костышин В.А.
  • Попов С.Н.
  • Безъязычный Ю.Ю.
  • Мокряк Р.Н.
  • Эйдер А.Д.
  • Сорока В.В.
  • Драч А.Л.
  • Лисовой В.В.
  • Гриценко Д.В

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них, по данным украинских ВМС, находились 23 моряка, шестеро были ранены. Однако российская сторона заявляла о 24 задержанных.

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Ранее СМИ обнародовали фамилии 18 захваченных моряков.

"Суд" над 12 украинцами состоится в оккупированном Симферополе 27 ноября, вторую группу моряков будут судить завтра, а раненых - позже в Керчи.

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Украина, РФ, Украинские моряки, Захваченные украинские моряки, Список захваченных моряков.
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