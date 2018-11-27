Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков

В списке украинских моряков, задержанных российскими силовиками в Керченском проливе 25 ноября, содержится 24 фамилии.
Весь список по материалам следствия обнародовал в Facebook журналист Антон Наумлюк.
В списке значатся:
Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них, по данным украинских ВМС, находились 23 моряка, шестеро были ранены. Однако российская сторона заявляла о 24 задержанных.
Ранее СМИ обнародовали фамилии 18 захваченных моряков.
"Суд" над 12 украинцами состоится в оккупированном Симферополе 27 ноября, вторую группу моряков будут судить завтра, а раненых - позже в Керчи.