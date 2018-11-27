Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков

Новости Украины: РФ объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

В списке украинских моряков, задержанных российскими силовиками в Керченском проливе 25 ноября, содержится 24 фамилии.

Весь список по материалам следствия обнародовал в Facebook журналист Антон Наумлюк.

В списке значатся:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них, по данным украинских ВМС, находились 23 моряка, шестеро были ранены. Однако российская сторона заявляла о 24 задержанных.

Ранее СМИ обнародовали фамилии 18 захваченных моряков.

"Суд" над 12 украинцами состоится в оккупированном Симферополе 27 ноября, вторую группу моряков будут судить завтра, а раненых - позже в Керчи.