Скачать
Вторник, 27.11.2018
Военное положение в Украине: что происходит в областях
Военное положение в Украине: что происходит в областях
Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков
Появился полный список задержанных россиянами украинских моряков
Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19: видео онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать
Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать

В Кировограде без теплоснабжения остаются 26 домов

В Кировограде без теплоснабжения остаются 26 домов
16:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: из открытых источников

Новости Украины: В результате порывов на ГП "Кировоградтепло" жители города остались без тепла.

В Кировограде из-за порывов сетей ГП "Кировоградтепло" 26 жилых домов остаются без тепла. Об этом информирует сайт горсовета Кропивницкого.

"Аварии на сетях ГП "Кировоградтепло" не дают возможности отопительному сезону в Кировограде войти в штатный режим. По состоянию на утро, 27 ноября, 26 жилых домов, обслуживаемых арендным предприятием, остаются без тепла", — сказано в сообщении горсовета.

В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

По информации главного управления ЖКХ, аварийные бригады ГП "Кировоградтепло" работают над ликвидацией трех порывов, которые привели к прекращению теплоснабжения многоэтажек. Не подается тепло и в учреждения образования: ДОУ № 47, СОШ № 9 и ПТУ № 8.

Всего в Кировограде подключены к теплоснабжению 795 жилых домов из 802 с централизованной подачей тепла. Это составляет 97% жилого фонда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Кировоград, Кропивницкий, Кировоградтепло, Теплоснабжения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
03 Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
04 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
05 Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд арестовал старшего матроса &quot;Никополя&quot;
Суд арестовал старшего матроса "Никополя"
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
В Стамбуле заседает Синод по Томосу для Украины
В Стамбуле заседает Синод по Томосу для Украины
Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса
Зонд InSight прислал первый снимок с поверхности Марса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь