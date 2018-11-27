В Кировограде без теплоснабжения остаются 26 домов

Новости Украины: В результате порывов на ГП "Кировоградтепло" жители города остались без тепла.

В Кировограде из-за порывов сетей ГП "Кировоградтепло" 26 жилых домов остаются без тепла. Об этом информирует сайт горсовета Кропивницкого.

"Аварии на сетях ГП "Кировоградтепло" не дают возможности отопительному сезону в Кировограде войти в штатный режим. По состоянию на утро, 27 ноября, 26 жилых домов, обслуживаемых арендным предприятием, остаются без тепла", — сказано в сообщении горсовета.

По информации главного управления ЖКХ, аварийные бригады ГП "Кировоградтепло" работают над ликвидацией трех порывов, которые привели к прекращению теплоснабжения многоэтажек. Не подается тепло и в учреждения образования: ДОУ № 47, СОШ № 9 и ПТУ № 8.

Всего в Кировограде подключены к теплоснабжению 795 жилых домов из 802 с централизованной подачей тепла. Это составляет 97% жилого фонда.